كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جزر المالديف: الصحفي المختطف قُُتل على أيدي مسلحي داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت لجنة للتحقيق في أعمال القتل والاختفاء في عهد الحكومة السابقة أن صحفيًا من جزر المالديف اختطف على أيدي مسلحي داعش في تصريحات انتقدت الرئيس السابق عبد الله يامين.

ويقول الصحفيون وجماعات حقوق الإنسان في الأرخبيل الاستوائي إن انتقاد رضوان للحكومة والإسلام الراديكالي كان يمكن أن يجعله هدفًا.

وقال حسنو سوود، رئيس اللجنة الرئاسية المعنية بالتحقيق في جرائم القتل والاختفاء القسري، إن فريقه تلقى شهادات الشهود من المتورطين مباشرة في اغتياله.

وقال سعود للصحفيين في العاصمة مالي في ساعة متأخرة يوم الأحد "قتل رضوان على أيدي متطرفين مرتبطين بجماعات جهادية أجنبية هددته في وقت سابق في عدة مناسبات."

وقال سعود أن رلوان قُتل في البحر بعد اختطافه، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل، قائلًا أن التفاصيل قد تعيق التحقيق.

وأضاف أن رضوان ينظر إليه على أنه تهديد لتجنيد المقاتلين من الأرخبيل من قبل الجماعات المسلحة المالديفية المرتبطة بالحرب الأهلية في سوريا.

ووجدت اللجنة، التي عينها الرئيس إبراهيم محمد صالح في نوفمبر بعد هزيمة يامين، أن الرئيس السابق حاول تحويل التحقيق إلى اختطاف رضوان.

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ولكن سويد قال إنه لا يوجد دليل يوجه الاتهام إلى يامين فيما يتعلق بالاختطاف والقتل.

لم يستجب يامين ومحاميه لطلبات التعليق، على الرغم من أن يامين قد نفى في السابق أي تورط في جرائم القتل.

وقال محمد شريف، عضو حزب المؤتمر الشعبي الوطني في يامن: "أن تصريحات اللجنة لها دوافع سياسية".

واضاف يوم الاثنين "ليس لديهم دليل يربط الرئيس يامين بالاختفاء وللتوجيه اتهامات ضده."

واشتكى النشطاء من القمع على المعارضة في ظل حكومة يامن، في أعقاب اختطاف رضوان ومقتل يامين رشيد، المدون الذي أدان عام 2017 أيضًا داعش، وفساد الدولة.

جدير بالذكر أن "أحمد رضوان" صحفي في جزر المالديف المستقلة، كتب عن الفساد والتشدد الإسلامي، اختُطف في أغسطس 2014، بعد عام من انتخاب يامن.