كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء جورجيا يستقيل من منصبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الجورجي ماموكا باختادزي، اليوم الاثنين، تقديم استقالته.

وكتب باختادزي، الذي رأس الحكومة منذ عام 2012، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الاثنين: "تم إنشاء إطار التطوير وتأسيسه، وبالتالي قررت الاستقالة، لأنني أعتقد أنني أنجزت مهمتي في هذه المرحلة".

وطبقا للقانون الجورجي، فإن الحكومة كلها تقدم استقالتها بتقديم رئيس الوزراء استقالته، وتستمر الحكومة في أداء مهامها لحين إقرار البرلمان تشكيل حكومة جديدة.

وكانت الأغلبية البرلمانية في جورجيا في 14 يونيو، من العام الماضي قد رشحت باختادزي (37 عاما) كمرشح لرئاسة الوزراء، بعد استقالة رئيس الوزراء غورغي كفيريكاشفيلي بيوم واحد، بسبب خلافات مع رئيس حزب الحلم الجورجي الحاكم بيدزني إيفانشفيلي، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

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استبعد أناتولي بيبيلوف، رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية، ذات الاعتراف الدولي المحدود، إمكانية نشوب نزاع عسكري مع جورجيا على خلفية بناء الأخيرة لحاجز أمني على الحدود بين الجانبين، الذي أثار توترا خلال الأيام الأخيرة.

وقال بيبليوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "لن تكون هناك المواجهة العسكرية التي يبحث عنها الجاني الجورجي"، مضيفا: "سكان قرية أويستا (الحدودية التي بُني الحاجز قربها) في أمان وتحت حماية حرس الحدود".

وأعلنت أوسيتيا الجنوبية - الأربعاء الماضي - أن جورجيا أقامت نقطة تفتيش على ما قالت إنه أراضيها بالقرب من بلدة أويستا. وردا على ذلك، داهمت قوات الأمن في أوسيتيا الجنوبية المنطقة مدعومة بمدرعات. بدوره، قال الجانب الجورجي إنه كان يبني حاجزا للشرطة على أراضيه، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وطالبت سلطات أوسيتيا الجنوبية جورجيا بإزالة حاجز الشرطة على الحدود بالقرب بحلول صباح امس الجمعة، وفي حال الرفض توعدت باتخاذ "طرق قانونية لحماية السكان من التهديدات الناشئة".

