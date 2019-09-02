كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جونسون: أي مشرع سيصوت ضد الحكومة سيتم طرده من الحزب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتطهير أي مشرع في حزبه يصوت ضد الحكومة في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في تصعيد دراماتيكي للتوترات قبل أسبوع حاسم في ويستمنستر.

وقال مصدر كبير في مكتب السوط المسؤول عن الحزب: "أن أي مشرع محافظ يصوت ضد الحكومة هذا الأسبوع سيتم طرده من الحزب البرلماني ومنعه من الترشح للمحافظين في الانتخابات المقبلة.

وقال المصدر: "السياط يخبرون نواب المحافظين (أعضاء البرلمان) اليوم برسالة بسيطة للغاية - إذا فشلوا في التصويت مع الحكومة يوم الثلاثاء فسوف يدمرون موقف الحكومة التفاوضي ويسلمون البرلمان إلى جيريمي كوربين".

وشملت الرسالة أيضًا: "أي نائب محافظ يقوم بذلك سيقوم بسحب السوط ولن يرشح نفسه كمرشحين محافظين في الانتخابات".

وستدخل المعركة من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نهاية اللعبة هذا الأسبوع عندما يسعى المشرعون المعارضون من جميع الأحزاب إما إلى تغيير القانون أو الحكومة، في مسعاهم لمنع ما يقولون إنه سيكون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الصفقة الاقتصادية.

وسيقول "كوربين" زعيم حزب العمل المعارض اليوم الإثنين: "أنه مستعد لبذل كل ما في وسعه لوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث يصفه بأنه محاولة أخيرة لسحب "بلادنا من حافة الهاوية".

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وهذا يضعه في مسار تصادم مع جونسون، قائد حملة إجازة التصويت لعام 2016، الذي زاد من المخاطر في المعركة منذ وصوله إلى السلطة في يوليو الماضي من خلال تعهده بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق أو بدونه في أكتوبر. 31.

ويقول أن أي محاولة لفرض يده على البرلمان من خلال التصويت هذا الأسبوع ستعرقل جهوده لتأمين صفقة جديدة من بروكسل.

ولكن جونسون لديه أغلبية عاملة بمقعد واحد فقط في الغرفة المكونة من 650 مقعدًا، مما يعني أن تهديده بطرد المشرعين مثل وزير المالية السابق فيليب هاموند أو وزير العدل السابق ديفيد جوك قد يؤدي إلى الانتخابات.

وقالت المحرر السياسي في بي بي سي لورا كونسبرغ: "أفهم أن الدعوة لإجراء انتخابات، ربما حتى هذا الأسبوع هي أحد الخيارات قيد النظر".

وأضاف: "إنه أمر لا مفر منه، لكن ليس من المستحيل أن يُطلب منا جميعًا الذهاب إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى في غضون أيام."

وقال وزير التعليم البريطاني "جافن ويليامسون" وهو نفسه رئيس وزراء سابق: "أن جونسون لا يريد الدعوة لإجراء انتخابات، لكن كان من الصواب تهديد أي مشرع بإلغاء الانتخاب لأنهم يقوضون موقف بريطانيا مع بروكسل.

