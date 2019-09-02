كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البابا فرانسيس يزور موزمبيق ومدغشقر وموريشيوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيزور البابا فرانسيس موزمبيق ومدغشقر وموريشيوس في الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر.

يعتبر موضوع البابا في رحلته إلى إفريقيا في موزمبيق "حاج الأمل والسلام والمصالحة"، ذا أهمية خاصة.

وفي أغسطس وقعت الحكومة ورينامو، وهي حركة حرب عصابات سابقة تحولت إلى حزب معارض رئيسي، واتفاق سلام لإنهاء عقود من الأعمال العدائية المميتة في كثير من الأحيان.

وخلال الزيارة البابوية الأخيرة، التي قام بها البابا يوحنا بولس عام 1988، كانت الحرب الأهلية لا تزال مستعرة. وقُتل أكثر من مليون شخص قبل أن ينهي وقف إطلاق النار عام 1992 أسوأ أعمال العنف.

وسيلتقي البابا فرانسيس بالحكومة وقادة المجتمع المدني والدبلوماسيين قبل الانتخابات التي ستجري الشهر المقبل والتي ستكون أول اختبار لمعاهدة السلام.

وما زالت موزمبيق تتعافى من إعصارين متتاليين، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص في المنطقة قبل ستة أشهر. ولن يزور البابا فرانسيس مدينة "بيرا" وهي المدينة الأكثر تضررًا من العواصف.

وسيلتقي البابا بالرئيس أندري راجولينا في مدغشقر، الذي تولى منصبه في يناير بعد انتخابات متنازع عليها عن كثب.

وتعد الدولة الواقعة في المحيط الهندي واحدة من أفقر دول إفريقيا، حيث يعيش أكثر من 90 في المائة من سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم، وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي.

Advertisements

وحوالي نصف السكان يتبعون معتقدات السكان الأصليين بينما حوالي 40 ٪ من المسيحيين، وحوالي نصفهم من الكاثوليك.

وسيقوم البابا بتسليم عظة في دير أمر من الراهبات الكرميلية الدير. وتتبع الكرمل جذورها إلى جبل الكرمل في إسرائيل الحديثة، حيث جاءوا كحجاج في القرن الثاني عشر. وصل الأمر إلى مدغشقر في عام 1921.

وسيقوم أيضًا بزيارة ضريح المبارك الناصر راساماناريفو، وهي امرأة ملغاشية عاشت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وتحولت إلى الكاثوليكية من الروحانية في سن 15 رغم المعارضة العنيفة لعائلتها. وتزوجت بعد ذلك بعامين من نجل رئيس الوزراء الذي وصف بأنه مخمور.

وعندما تم طرد المبشرين الأجانب في عام 1883 أثناء الحرب الفرنسية الملغاشية، واجهت الجنود المسلحين لقيادة الكاثوليك في الكنائس المغلقة للصلاة.

وفي وقت لاحق كرست نفسها للفقراء والمرضى. لقد تعرضت للضرب في عام 1989، مما جعلها تبعد خطوة واحدة عن القداسة.

وسيحتفل البابا أيضًا بقداس صلاة الأحد ويؤدي صلاة في العديد من المجتمعات في العاصمة أنتاناناريفو، بما في ذلك واحدة أنشأها طالبه السابق الأب بيدرو أوبيكا، وهو قس قام ببناء منازله لـ 25000 شخص فقير.

وسيقضي البابا يومًا في "بورت لويس" عاصمة موريشيوس، وهي دولة جزيرة صغيرة معروفة بشواطئها والمعاهدات الضريبية التي يقول نشطاء مكافحة الفقر إنها تستنزف الثروة من الدول النامية. وحوالي ربع سكانها البالغ عددهم 1.4 مليون من الكاثوليك.

ويصلي فرانسيس في مزار مخصص لجاك ديزيريه لافال، وهو طبيب فرنسي تحول إلى كاهن وصل إلى بورت لويس في عام 1841 وكرس حياته لرعاية العبيد السابقين فيما كانت مستعمرة بريطانية في ذلك الوقت.

وسيحتفل فرانسيس أيضًا بالقداس في نصب تذكاري لمريم العذراء.

