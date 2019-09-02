كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد أنباء وضعها تحت الإقامة الجبرية.. من هي وداد بابكر زوجة الرئيس السوداني المعزول؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شخصية وداد بابكر
-كانت «بابكر» متزوجة قبل ذلك من اللواء إبراهيم شمس الدين أحمد الذي قتل في حادث سقوط طائرة هليكوبتر عام 2001، ولها منه 5 أبناء.
أين ولدت وداد بابكر
-ولدت «بابكر» في إحدى قرى منطقة المناقل وتنتمي إلى قبيلة «الكواهلة»، أكبر قبيلة عربية في السودان، لكنها كانت ابنة عامل بسيط.
- ودخلت «بابكر» للقصر كزوجة ثانية للرئيس وهي في ريعان شبابها إذ لم تكمل الصف الثالث من تعليمها الثانوي، وانقطعت عن الدراسة لأكثر من 10 سنوات عاشتها في كنف زوجها الأول.
بعد زواج «بابكر» و«البشير» بـ3 أعوام، عادت للدراسة فجلست لامتحان الشهادة السودانية عام 2005 فأصبحت الممتحنة الأولى.
وكانت المعلومات بشأن زوجة البشير الثانية التي كانت تتمتع بنفوذ واسع في البلاد، منذ زواجها منه في عام 2001، تضاربت بعيد إسقاطه، لاسيما وأنها توارت عن الأنظار منذ اندلاع المظاهرات في ديسمبر2018.
وكانت صحيفة “التيار” السودانية، كشفت في أبريل الماضي بعيد سقوط نظام البشير، أن وداد بابكر، وشقيقه عبد الله البشير، تقدما بطلب إلى حكومة جنوب السودان، من أجل المغادرة عبرها إلى الخارج، لكن الحكومة في جوبا رفضت منحهما إذنًا بالمغادرة، وطالبتهما بالعودة إلى الخرطوم، والسفر عبرها.