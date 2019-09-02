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بعد أنباء وضعها تحت الإقامة الجبرية.. من هي وداد بابكر زوجة الرئيس السوداني المعزول؟

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أكدت وسائل إعلام محلية سودانية، أن اسم وداد بابكر، عاد إلى الواجهة مجددًا في السودان، بعد أن قيل إنها قيد الإقامة الجبرية، وأوضحت وسائل الإعلام أن السلطات وضعت زوجة الرئيس السوادني المعزول، عمر البشير، قيد الإقامة الجبرية منذ سقوط حكومة زوجها في 11 أبريل الماضي، ووضعت لها حراسة عسكرية مشددة، وفى هذا السياق نرصد أبرز المعلومات عن وداد بابكر.

شخصية وداد بابكر


-وداد بابكر، استطاعت أن تكسب قلب «البشير» بشخصيتها القوية، وتزوجها في وقت كانت زوجته الأولى تتلقى العزاء في وفاة والدتها.

-كانت «بابكر» متزوجة قبل ذلك من اللواء إبراهيم شمس الدين أحمد الذي قتل في حادث سقوط طائرة هليكوبتر عام 2001، ولها منه 5 أبناء.

أين ولدت وداد بابكر

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-ولدت «بابكر» في إحدى قرى منطقة المناقل وتنتمي إلى قبيلة «الكواهلة»، أكبر قبيلة عربية في السودان، لكنها كانت ابنة عامل بسيط.


- ودخلت «بابكر» للقصر كزوجة ثانية للرئيس وهي في ريعان شبابها إذ لم تكمل الصف الثالث من تعليمها الثانوي، وانقطعت عن الدراسة لأكثر من 10 سنوات عاشتها في كنف زوجها الأول.

بعد زواج «بابكر» و«البشير» بـ3 أعوام، عادت للدراسة فجلست لامتحان الشهادة السودانية عام 2005 فأصبحت الممتحنة الأولى.

-التحقت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية
-ونجحت «بابكر» بسرعة أن تكسب حب الشعب السوداني من خلال تقديمها المساعدات لمنكوبي دارفور، لكنها عادت للاختفاء بعد انتقادات وجهت للبشير في أنه يستغل زوجته لتلميع صورته أمام العالم، أما زوجة «البشير» الأولى فلا يعرف أحد عنها شيئا.
يذكر أن أنباء كانت أفادت بهروب “وداد” إلى جوبا عقب سقوط نظام البشير، لكن هيئة الدفاع عن البشير قطعت الشك باليقين مؤكدة للعربية وجودها في البلاد، وزيارتها للبشير في سجنه.

وكانت المعلومات بشأن زوجة البشير الثانية التي كانت تتمتع بنفوذ واسع في البلاد، منذ زواجها منه في عام 2001، تضاربت بعيد إسقاطه، لاسيما وأنها توارت عن الأنظار منذ اندلاع المظاهرات في ديسمبر2018.

وكانت صحيفة “التيار” السودانية، كشفت في أبريل الماضي بعيد سقوط نظام البشير، أن وداد بابكر، وشقيقه عبد الله البشير، تقدما بطلب إلى حكومة جنوب السودان، من أجل المغادرة عبرها إلى الخارج، لكن الحكومة في جوبا رفضت منحهما إذنًا بالمغادرة، وطالبتهما بالعودة إلى الخرطوم، والسفر عبرها.

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