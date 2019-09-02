كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير باكستاني يحذر من هجمات نووية على الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد تحديد موعد "محتمل" لحرب شاملة، حذر وزير السكك الحديدية الباكستاني، شيخ رشيد أحمد، الهند، الآن من هجمات نووية خاصة بمنطقة محددة بقنابل ذرية صغيرة.

وأكد الوزير أن الوقت قد حان لـ"نضال نهائي من أجل الحرية"، وأن الحرب مع الهند ستكون "الأخيرة، هذه المرة".

وادعى رشيد أحمد، أن باكستان تمتلك قنابل نووية من 125 إلى 250 جرامًا، والتي يمكنها ضرب وتدمير الأشياء وفقًا لرغبات بلاده.

كما حذر الوزير، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، من تجنب الحرب خشية أن يثبت أنها "الأخير" بين الدولتين المسلحتين نوويًا.

وقال الوزير الباكستاني: "الحوار ممكن إذا اتخذت الهند خطوة نحو حل قضية كشمير وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. إذا تم فرض الحرب على باكستان، فستقسم الهند إلى 22 جزءًا".

اشتهر "أحمد" بتصريحاته المثيرة للجدل في الماضي. وفي الأسبوع الماضي، تنبأ بحدوث حرب شاملة مع الهند في نوفمبر تقريبا وسط تقارير عن نشر قوات بالقرب من الحدود الهندية.

زار قادة الجيش في الدولتين المسلحتين بالأسلحة النووية، قوات من مواقعهم الأمامية في الأيام الثلاثة الماضية وتعهدوا بالرد بشكل مناسب في حالة أي استفزازات من قبل العدو.

في يوم الثلاثاء الماضي، نقلت باكستان المئات من قواتها وقوات الكوماندوز الخاصة بالقرب من خط السيطرة، وهو خط عسكري يبلغ طوله 450 ميلًا ويعمل كحدود فعلية تفصل منطقة كشمير المتنازع عليها بين الجارتين المسلحتين نوويًا.

وقالت مصادر، إن الانتشار يشير إلى أن المنافس الغربي للهند يستعد "لصراع قصير المدى".

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اشتدت التوترات بين الجارتين المسلحتين نوويًا الهند وباكستان، منذ عدلت نيودلهي المادة 370 التي منحت جامو وكشمير وضعًا خاصًا.

وكانت كشمير موضع خلاف بين البلدين منذ حصولهما على الحرية من الحكم الاستعماري البريطاني في عام 1947. كلاهما يحكمها في أجزاء لكنهما يطالبان بها بالكامل.

وفي سياق منفصل، نبهت وكالات الأمن الهندية، في وقتًا سابقًا، مشغلي الموانئ على طول ساحل ولاية جوجارات الغربية لاتخاذ تدابير أمنية معززة لتجنب تسلل محتمل من قبل الكوماندوز المدربين من باكستان.

وقال استشاري لجميع الموانئ، "دخلت قوات الكوماندوز التي تدربها باكستان في خليج كوتش. ويعتقد أنهم تدربوا على الهجمات تحت الماء. لذلك، أمر باتخاذ أقصى درجات الأمن لمنع أي وضع غير مرغوب فيه في ولاية جوجارات".

وطلبت وكالات الأمن في الهند من مشغلي الموانئ وأصحاب المصلحة الآخرين وضع تدابير وقائية للتخفيف من الأعمال العدائية ونشر أقصى قدر ممكن من الأمن لسد المناطق الساحلية الجليلة ونشر حركة أي "سفن أو قوارب أو قوارب مشبوهة تقترب من السواحل".

وصرح قائد البحرية الهندية، الأدميرال كارامبير سينج، يوم الاثنين الموافق 26 أغسطس، بأن هناك تقارير استخباراتية حول هجمات بحرية قام بها إرهابيون مدربون على تنفيذ هجمات تحت الماء قام بها جيش محمد.

ومن جانب آخر، كان قد اتهم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الأربعاء 21 أغسطس، حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، باتخاذ الاستعدادات اللازمة لارتكاب أعمال وحشية بحق جميع سكان إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن عمران خان قوله: "إن الهند ليس من حقها احتلال كشمير"، مشيرًا إلى أنه سوف يسعى لكي تنصت جميع المحافل الدولية في العالم إلى أصوات الأغلبية المسلمة في كشمير".

وكانت قوات الأمن الهندية في حالة تأهب عقب المواجهة مع باكستان منذ أن جردت نيودلهي ولاية جامو وكشمير المضطربة من وضعها الخاص.