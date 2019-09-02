العثماني: مليونان و765 ألفا من مغاربة العالم دخلوا إلى أرض الوطن.. الثقة تتزايد

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إنه إلى حدود يوم الجمعة الماضي، 30 غشت 2019، بلغ عدد مغاربة العالم، الذين دخلوا إلى أرض الوطن، خلال عملية عبور مرحبا، مليونان و765 ألفا و762 شخصا.
وأفاد العثماني، في تدوينة له في “تويتر”، أن نسبة دخول مغاربة العالم إلى أرض الوطن ارتفعت بـ3,44 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
ويرى العثماني أن الأرقام “عكست الثقة المتزايدة لمغاربة العالم في بلدهم”، مشيرا إلى أن “العودة إلى بلدان الإقامة بدأت، والكل يمر في ظروف حسنة”.
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