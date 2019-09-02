رعب حقيقي عاشه سكان سلا..مسلحون هاجموا “ترامواي” وشوارع بالمدينة بالحجارة والسيوف-صور

عاشت مدينة سلا، عشية اليوم الأحد، أجواء رعب حقيقية، بعد إقدام أشخاص مجهولين على رشق عربات ترامواي بالحجارة، وذلك في محطة المريسة، ما تسبب في حالة من الهلع والخوف وسط الركاب.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن هؤلاء الأشخاص تسببوا في توقف ترامواي، عدة مرات، بعدما رشقوه بالحجارة.

إضافة الى ذلك، أقدم عدد من الأشخاص على تبادل الرشق بالحجارة، حاملين أسلحة بيضاء، على مستوى مجموعة من الشوارع في مدينة سلا، ما تسبب في تكسير الواقيات الزجاجية لسيارات، وأضرار مادية في العديد من المحلات.

Advertisements

وتداول نشطاء موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، صورا توثق حجم الخسائر والخوف الذي عاشه سكان سلا مساء أمس.