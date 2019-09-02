تحذيرات من معلبات “تونة” سامة تباع في الأسواق المغربية-التفاصيل

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حذرت “وكالة الأمن الغذائي”، في إسبانيا من تناول علبة تونة معلبة، بسبب ما تحتويه من مواد غذائية سامة؛ والخطير أن هذا النوع من التونة، يباع في الأسواق المغربية.
وتداول نشطاء مغاربة، على مواقع التواصل الإجتماعي، “فايسبوك”، صورت لهذا النوع من التونة، محذرين المغاربة من بيعها أو إقتنائها، لاسيما وأن تاريخ انتهاء صلاحيتها يمتد إلى سنة 2022.
وقد سحبت السلطات الإسبانية هذا النوع من علب التونة من الأسواق الإسبانية، بعد تأكد وجود بكتيريا السامة في هذا المنتوج، تسببت في تسمم بعض المستهلكين.
ويشار إلى أن المنتوجات الغذائية الاسبانية تدخل إلى الأسواق المغربية عبر التهريب المعيشي سواء في مليلية وسبتة المحتلتين.
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