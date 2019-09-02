شفاعمرو : فك رموز جريمة قتل سعيد حجيرات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة في حيفا، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد الشابين يحيى حجيرات وعقاب قاسم (20 و22 عاما) من شفاعمرو، نسبت لهما تهم قتل الشاب سعيد حجيرات (23 عاما) ومحاولة قتل ومخالفات تتعلق بحيازة أسلحة ووسائل قتالية.

وزعمت النيابة العامة أن خلفية الجريمة تعود لنزاع بين عائلات من شفاعمرو، كما يستدل من لائحة الاتهام، اعتمادًا على ادعاءات المتهمين، أن الضحية وشابا آخر قاما بإغلاق الطريق بسيارة واعتراض شقيقة أحدهما.

وعليه، قرر المتهمان في تاريخ 18.07.2019 الانتقام، والاعتداء على الشابين اللذين أغلقا الطريق أمام الأخت.

ولتنفيذ عملية الانتقام، وفقا للائحة الاتهام، تزوّد المتهمان بالسلاح، وطلبا من شخص آخر لنقلهما إلى مصنع للباطون، وقرابة الساعة الثانية عشر والنصف ليلا، وصل المتهمان إلى دوار ونزلا عن دراجة نارية وذهبا إلى الحي الذي خبآ به السلاح.

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وقالت النيابة في لائحة الاتهام "بعد فترة، لاحظا سيارةً وبداخلها الضحية وشاب آخر، وذهبا إلى الضحية ومن معه، وقاما بإطلاق عدة عيارات نارية باتجاه الضحية بهدف قتل الشابيّن، ثم فرّا هاربين من المكان".

وتابعت النيابة في لائحة الاتهام "إحدى الرصاصات اخترقت الباب الأيسر للسيارة، اخترق وأصابت الضحية في عدة مناطق في جسمه، وعندما وجد الشخص الذي تواجد مع الضحية في السيارة بأنه أصيب أخذه إلى أقرب محطة وقود، ومن هناك طلب له الإسعاف الذي أحاله إلى رمبام وأقر وفاته".

وتعتبر هذه الجريمة الرابعة في شفاعمرو في الأشهر الأخيرة، حيث قتل الشاب رائد أبو رغيس (الوحش) (40 عاما) في أواخر حزيران/ يونيو الماضي، وغسان عوكل (50 عاما) في أواسط نيسان/ أبريل، وحسام مغربي (وحش) (47 عاما) في اليوم الأخير من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.