هدوء نسبي في هونج كونج رغم دعوات الإضراب

واجهت شرطة مكافحة الشغب في هونج كونج متظاهرين في محطات للمترو، الإثنين، في توتر تصاعدت حدته بعد عطلة نهاية الأسبوع التي كثف المحتجون خلالها نشاطهم في المدينة التي تعيش أكبر أزماتها السياسية منذ عقود.

وعلى الرغم من دعوات الإضراب، عاد الهدوء النسبي إلى المدينة؛ حيث فتحت المحلات أبوابها وأعيد تشغيل القطارات وتوجه الموظفون إلى مكاتبهم في مختلف أنحاء المركز المالي العالمي.

وأغلقت مدارس ابتدائية كثيرة أبوابها بسبب التحذير من إعصار، في حين توجه الأطفال الأكبر سنا إلى مدارسهم مرتدين قبعات واقية.





Advertisements

ومن المتوقع أن يتغيب طلاب الجامعة الذين يتزعمون الاحتجاجات عن محاضراتهم للمشاركة في مظاهرات في وقت لاحق من اليوم.

والأحد، أغلق ألوف المحتجين الطرق وعطلوا عمل وسائل النقل العام التي تصل إلى مطار هونج كونج في محاولة لجذب انتباه العالم لمحاولتهم إجبار بكين على منح المزيد من الحكم الذاتي للمستعمرة البريطانية السابقة التي عادت للحكم الصيني عام 1997.

وقالت سلطات المطار إن 25 رحلة جوية ألغيت أمس لكن خدمات النقل عادت على نحو كبير إلى طبيعتها.

وبعد مغادرة المحتجين المطار، أمس، توجه بعضهم إلى محطة المترو القريبة في منطقة تونج تشونج وحطموا بوابات إلكترونية وكاميرات أمنية ومصابيح لكن الشرطة تدخلت ونفذت بعض الاعتقالات.

كانت وكالة الصين الجديدة الرسمية حذرت، في مقال الأحد، من أن "النهاية اقتربت" بالنسبة للحراك الديمقراطي، دون أن تعطي تفاصيل.

وبدأت الحركة الاحتجاجية في يونيو/حزيران الماضي للتعبير عن رفض مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين، لكنها وسعت مطالبها فيما بعد.