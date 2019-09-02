نساء الإخوان والشيخوخة السكانية.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"، الإثنين 2 سبتمبر/أيلول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة: تأشيرات إيرانية للقطريين تفضح مؤامرة طهران و"الحمدين"، واشنطن: "حزب الله" يهدد لبنان ويقوض أمن المنطقة، وتحركات دولية مكثفة لمكافحة الإرهاب بليبيا وحل الأزمة، ونساء الإخوان.. حاضنة لصناعة التطرف وأداة تنظيمية للإرهاب.

كما تقرأون: يمنيون ينددون بأجندة "الإخوان": تحرير المحرر عبث، وباريس تكثف اتصالاتها لتفادي التصعيد بين لبنان وإسرائيل، والمعارضة البريطانية تتعهد بـ"فعل ما يلزم" لمنع خروج بلا اتفاق، وعون يصف الحقبة العثمانية بـ"إرهاب الدولة".. وبركان غضب لبناني ضد أنقرة.

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وفي الاقتصاد تطالعون: انسحاب شركة إسبانية عملاقة من السوق التركي، والنفط يهبط بعد تصعيد حرب التجارة بين أمريكا والصين، والأسهم اليابانية تنخفض 38.0% في بداية التعاملات بطوكيو، والشيخوخة السكانية.. محرك جديد للنمو الاقتصادي في الصين.

وفي الرياضة تجدون: إنتر ميلان يهدد هيمنة يوفنتوس على الدوري الإيطالي.

أما في الفن تقرأون: خواكين فينيكس: شخصية الجوكر أصابتني بالجنون.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث في مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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