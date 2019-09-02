مصر تعيد افتتاح متحف طنطا بعد 19 عاما من إغلاقه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعادت وزارة الآثار المصرية افتتاح متحف طنطا الأثري بمحافظة الغربية شمال مصر بعد 19 عاما من إغلاقه.
وأوضح وزير الآثار المصري الدكتور خالد العناني أن أهمية افتتاح متحف طنطا الأثري تعود لتاريخه العريق، حيث أسس في 1913.
وأشار العناني، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إلى أن محافظة الغربية تحمل مقومات كثيرة لجذب السياحة، لأنها مسقط رأس عدد من ملوك الفراعنة، إضافة إلى أنها كانت جزءا من مسار العائلة المقدسة وتحتوي على كنيسة العذراء مريم، ما يؤكد دور متحف طنطا في الفترة المقبلة.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري إن افتتاح المتحف يستهدف إلى رفع الوعي والثقافة بتاريخ العصور الفرعونية واليونانية والرومانية، إضافة إلى جذب السياحة إلى المنطقة.
وأضاف وزيري، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن أعمال ترميم المتحف استغرقت عامين، واستهدفت تجديد كافة الطوابق وترميم القطع الأثرية التي يضمها، مشيرا لأهمية المتحف الذي يضم أكثر من 2000 قطعة أثرية تنتمي للعصور الفرعونية واليونانية والرومانية.
يذكر أن المتحف أغلق في 1958، وفي ثمانينيات القرن الماضي عادت فكرة افتتاحه مجددا، ونقلت كافة القطع الأثرية إليه، وفي 1990 تم افتتاحه لاستقبال الزوار، حتى 2000 حيث أغلق بالكامل.
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