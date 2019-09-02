بالفيديو.. ستيبل يفسر أسباب خسارة الجزيرة برباعية أمام شباب الأهلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال يورجن ستيبل المدير الفني للجزيرة الإماراتي، إن فريقه خاض مباراة صعبة أمام شباب الأهلي، ولم يحالفه الحظ والتوفيق للخروج بنتيجة إيجابية. وأوضح ستيبل خلال تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية" أن الجهاز الفني اعتمد على لاعبين شباب خلال المباراة، مضيفا "أعتقد أنهم استفادوا جيدا من تلك التجربة". وخسر الجزيرة أمام شباب الأهلي برباعية دون مقابل، خلال لقاء الجولة الثانية من مسابقة كأس الخليج العربي، السبت. مدرب الجزيرة في الفيديو التالي يتحدث للعين الرياضية عن أسباب خسارة فريقه برباعية.

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