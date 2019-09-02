محمد مرزوق يتوقع منافسة شرسة في كأس الخليج العربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقع محمد مرزوق لاعب شباب الأهلي، وجود منافسة شرسة على لقب كأس الخليج العربي خلال الموسم الحالي 2019-2020.
وأكد اللاعب في تصريحات لـ"العين الرياضية" أن الهدف أمام فريق الجزيرة كان الحصول على نقاط المباراة وقد تحقق ذلك.
وكان شباب الأهلي حقق فوزا كبيرا على نظيره الجزيرة برباعية دون مقابل، خلال لقاء الجولة الثانية من المسابقة، ليتصدر المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.
في المقابلة التالية يتحدث مرزوق للعين الرياضية عن تفاصيل فوز فريقه على فخر أبوظبي، وشكل المنافسة خلال الموسم الجديد.
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