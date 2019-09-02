مقتل قائد أمني و3 إرهابيين في اشتباكات غربي تونس

قتل قائد أمني تونسي و3 إرهابيين، اليوم الإثنين، في اشتباكات بولاية القصرين غربي البلاد.

وفي تصريحات لـ"العين الإخبارية"، قال المتحدث الرسمي باسم "الحرس التونسي"، حسام الدين الجبابلي، إنه وقع تبادل إطلاق نار بين إرهابيين وقوات الحرس التونسي (تابع للداخلية) بمنطقة حيدرة من محافظة القصرين (غرب).

وأوضح أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل رئيس مركز الحرس الوطني (لم يسمه) وتصفية 3 إرهابيين.

