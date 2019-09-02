بريطانيا تدرس إرسال طائرات مسيرة للخليج العربي

تدرس الحكومة البريطانية إرسال طائرات مسيرة للخليج العربي، في ظل التهديدات الإيرانية للملاحة البحرية بالمنطقة، بحسب ما ذكرته قناة سكاي نيوز الإنجليزية.

ويمتلك سلاح الجو الملكي البريطاني عددا من طائرات (ريبر) المسيرة للقيام بعمليات في أجواء العراق وسوريا.





ويمكن تكليف هذه الطائرات بمهام أخرى إذا جرى اتخاذ قرار بنشر طائرات مسيرة في الخليج، وفقا للقناة.

ومن المتوقع أن تساعد تلك الطائرات المسيرة في عمليات الاستطلاع مع استمرار السفن الحربية البريطانية في مرافقة الناقلات التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.

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ودعت بريطانيا، يوم الجمعة، إلى دعم واسع للتصدي لتهديدات الشحن في الخليج بعدما احتجزت إيران ناقلة ترفع العلم البريطاني في المضيق، يوليو/تموز.

وفي يوليو/تموز الماضي، احتجزت إيران ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في المضيق.

وانضمت بريطانيا إلى مهمة تقودها الولايات المتحدة لمرافقة السفن التجارية عبر مضيق هرمز في بداية أغسطس/آب.





وتصاعدت حدة التوتر في هذه المنطقة الاستراتيجية منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني في مايو/أيار 2018، وأعقبه فرض عقوبات أمريكية قاسية على طهران.

وتكثفت هذا الصيف مع الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في الخليج، نسبتها واشنطن لطهران.

وفي 19 يوليو/تموز الماضي احتجزت إيران ناقلة النفط السويدية "ستينا إمبيرو" التي ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز بعد 15 يوما على حجز السلطات البريطانية ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" قبالة سواحل جبل طارق.