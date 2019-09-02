انت الان تتابع سفينة إنقاذ ألمانية تتوجه إلى #إيطاليا رغم الحظر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أعلن قبطان سفينة الإنقاذ الألمانية "إليونوره" حالة الطوارئ، مقررا الإبحار نحو المياه الإقليمية الإيطالية رغم الحظر.

وقال متحدث باسم منظمة "ميشن لايفلاين" الألمانية الإغاثية المسؤولة عن السفينة، أكسل شتاير، اليوم الاثنين في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن حظر الدخول إلى المياه الإقليمية في حالة الخطر على الحياة أمر غير قانوني، مضيفا أن السفينة تعرضت لعاصفة ليلا، ومن المتوقع أن تتعرض لأخرى لاحقا.

وذكر المتحدث أن السفينة تبحر الآن في إتجاه ميناء بوتسالو في صقلية.

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وكان قبطان سفينة "إليونوره"، الألماني كلاوس-بيتر رايش، انقذ قبل أكثر من أسبوع أكثر من مئة مهاجر من الغرق في البحر المتوسط. وينتظر القبطان منذ ذلك الحين الحصول على تصريح بالرسو في أحد الموانئ الآمنة.

وحظرت الحكومة الإيطالية دخول السفينة إلى مياهها الإقليمية. كما لم تحصل السفنية على تصريح من مالطا.

يُذكر أن القبطانة الألمانية، كارولا راكيته، دخلت بسفينة الإنقاذ "سي ووتش 3" المياه الإقليمية لإيطاليا بدون تصريح ، وتم القبض عليها مؤقتا. وأثارت هذه الواقعة جدلا على المستوى الدولي.