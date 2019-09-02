الان تتابع إيران: سنتخذ خطوة «أقوى» لتقليص التزامنا بالاتفاق النووي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين إن طهران مستعدة لاتخاذ “خطوة أقوى” في تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 إذا لم تتحرك الدول الأوروبية لإنقاذ الاتفاق.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن المتحدث عباس موسوي قوله إيران مستعدة لتقليص التزاماتها إذا لم تبد
الأطراف الأوروبية ما يكفي من العزيمة… تم الترتيب للخطوة الثالثة وستكون أقوى من الخطوتين الأولى والثانية لخلق توازن بين
حقوق إيران والتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة” في إشارة إلى المسمى الرسمي للاتفاق النووي.
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