الان تتابع مسؤول فلسطيني: أسيران فلسطينيان لدى إسرائيل على وشك الموت والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رام الله - الخليج 365:

حذر مسؤول فلسطيني اليوم الاثنين، من أن أسيرين فلسطينيين لدى إسرائيل على وشك الموت بفعل تفاقم حالتهما جراء

معاناتهما من مرض السرطان.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدري أبو بكر إن الوضع الصحي للأسيرين سامي أبو دياك وبسام السائح “حرج وفي غاية الخطورة، ونتوقع استشهاد أحدهما في أية لحظة” حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وأضاف:” يعيش أبو دياك والسائح اليوم على مسكنات قوية جدا، ولا يستطيعان الوقوف أو تناول الطعام ولا يستجيب جسديهما للأدوية، حتى وصلت حالتهما لصعوبة في النطق، ووضعهما بحسب ما يصلنا، حرج جدا”.

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في هذه الأثناء قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن ثمانية أسرى في سجون إسرائيل يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ فترات متفرقة رفضاً لاعتقالهم الإداري.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن أقدم الأسرى المضربين حذيفة حلبية من بلدة أبو ديس في شرق القدس المضرب منذ 64 يوما.

وكان العشرات من الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل خاضوا منذ مطلع العام الجاري 2019 إضرابات عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري، ولمطالب أخرى كان منها العلاج.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين المعتقلين إداريا في سجون إسرائيل قرابة 500 أسير، يتم احتجازهم بشكل مفتوح من دون محاكمة أو توجيه ملف اتهام محدد لهم.