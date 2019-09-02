الان تتابع مقتل رئيس مركز الحرس الوطني التونسي بهجوم إرهابي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تونس- الخليج 365: لقي رئيس مركز الحرس الوطني التونسي بهجوم إرهابي في منطقة بوحيدرة بولاية القصرين. كما قتل 3 إرهابيين في اشتباكات مع قوات الحرس الوطني في ولاية القصرين جنوبي البلاد. وأفادت وسائل إعلام تونسية بإصابة إرهابيين في اشتباكات مع قوات الحرس الوطني التونسي في ذات المنطقة.

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