حزب يميني متطرف يحقق مكاسب كبيرة في انتخابات المقاطعات في ألمانيا

Advertisements Advertisements الإثنين 2 سبتمبر 2019 كتب الخليج 365 - وكالات حقق حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف المناهض للهجرة مكاسب قوية في انتخابات مقاطعتين بشرقي ألمانيا.

Advertisements وقد جاء ائتلاف المستشارة أنجيلا ميركل في المرتبة الأولى في كلتا المقاطعتين ولكن كلا حزبي الائتلاف شهد تراجعا في نسبة تأييده. ويعزو المحللون صعود حزب البديل لألمانيا إلى الاستياء الشعبي من اتساع فجوة الثراء مع غربي ألمانيا وسياسات الحكومة بشأن الهجرة واللاجئين. ويتركز الاهتمام على كيفية تأثير نتائج الانتخابات في الجزء الشرقي الشيوعي السابق من البلاد على طريقة إدارة ميركل لشؤون الحكومة الوطنية. Advertisements Advertisements

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