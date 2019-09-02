اكثر_حاجه_تصرف_عليها_راتبك تشغل إهتمام المغردين السعوديين 

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

يفكر المغردون السعوديون، حول "اكثر حاجة تصرف عليها راتبك" الأمر الذي دعاهم إلى إطلاق هاشتاج على موقع التواصل الإجتماعي، تويتر، على نفس الوسم، لسؤال الناس هو هذا الأمر .

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وتفاعل المغردون السعوديون مع هذا الهاشتاج بشكل كبير، وسارع العديد منهم إلى عرض تجاربهم مع التعامل مع الراتب الشهري، حيث قال أحد المغردين أنه سمع نصيحة شخص وفتح حساب إدخار في بنك آخر غير الذي يصرف منه الراتب وبدأ بإيداع مبلغ شهري .. لافتاً إلى أنه يهدف إلى إيداع نصف مليون ريال .

فيما أشارت بعض المغردات أن معظم مرتبهن الشهري أو مرتبات أزواجهن يذهب بين الحين والآخر لشراء مستحضرات التجميل والملابس .

في حين غرد أب ممازحاً أن راتبه يذهب معظمه في شراء الماكولات لأبناءه الذين يتسابقون عند إستلام كل راتب لإقتراح مطعم للذهاب إليه .