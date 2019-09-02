واشنطن: "حزب الله" يهدد لبنان ويقوض أمن المنطقة

Advertisements Advertisements

الإثنين 2 سبتمبر 2019

بومبيو

كتب متابعات_الخليج 365

قال مسؤول بالخارجية الأمريكية، الأحد، إنه يجب على حزب الله الامتناع عن الأعمال العدائية التي تهدد أمن لبنان، وتقوض السلام والأمن بالمنطقة.



وأضاف المسؤول الأمريكي أن واشنطن تشعر بقلق بشأن تصاعد التوتر على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية وتدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأوضح أن إطلاق حزب الله قذائف باتجاه قاعدة إسرائيلية هو مثال آخر على دوره المزعزع للاستقرار الذي يقوم به وكلاء إيران لتقويض السلام والأمن بالمنطقة.

Advertisements

وفي وقت سابق الأحد، أعلن حزب الله إطلاق قذائف باتجاه قاعدة إسرائيلية، مؤكداً مقتل عسكريين إسرائيليين إثر استهداف آليتهم، فيما ردت القوات الإسرائيلية بإطلاق قذائف باتجاه جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال إن قواته ردت باتجاه بعض مصادر النيران وباتجاه أهداف في جنوب لبنان.

وفي أول رد فعل لبناني طالب رئيس وزراء لبنان سعد الحريري الولايات المتحدة وفرنسا بالتدخل لوقف الاشتباكات والقصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله، في جنوب البلاد.

وأجرى الحريري اتصالين هاتفيين بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون طالبهما بالتدخل، والمجتمع الدولي في مواجهة تطور الأوضاع على الحدود الجنوبية.