اليابان تنشر شرطةً خاصةً في جزر متنازع عليها مع الصين

الإثنين 2 سبتمبر 2019

ستنشئ اليابان وحدة شرطة خاصة مزودة بأسلحة شبه آلية، ومروحيات لتسير دوريات في الجزر المتنازع عليها مع الصين في بحر الصين الشرقي، والتي تعد مصدر توتر بين طوكيو وبكين، وذلك وفق ما أعلنت الشرطة ووسائل إعلام اليوم الاثنين. وتوقعت قناة "أن اتش كي" اليابانية نشر تلك الوحدة قرب جزر سينكاكو كما تسميها اليابان، أو دياويو كما تسميها الصين، قرابة مطلع العام المقبل. وقالت وكالة الشرطة الوطنية إنها قدمت طلباً في الميزانية لـ159 شرطياً إضافياً للتصدي "لعمليات إنزال غير قانونية من قبل مجموعات مسلحة". وأكدت "ان اتش كي" أنها المرة الأولى التي تعزز فيها الشرطة اليابانية دورياتها قرب الجزر الصغيرة المتنازع عليها. ولكن يشار إلى أن خفر السواحل الياباني نشر في 2018 طائرات إضافية لتسير دوريات في الجزر بعد رصده غواصة صينية تعمل بالطاقة النووية. وتشكل هذه الجزر غير المأهولة مصدر خلاف مزمن بين طوكيو وبكين المنخرطة أيضاً في نزاعات أخرى مع عدة دول في جنوب شرق آسيا على السيادة على جزر في بحر الصين الجنوبي. وطالما نددت الحكومة اليابانية بإرسال الصين بشكل روتيني، سفناً لخفر السواحل إلى المياه المحيطة بالجزر. وتراجعت العلاقات بين اليابان والصين في 2012 بعد قرار طوكيو "تأميم" بعض تلك الجزر الصغيرة.

