الجيش الهندى يعلن مقتل أحد أفراده إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل قوات باكستان

Advertisements Advertisements

الإثنين 2 سبتمبر 2019

صورة أرشيفبة

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أعلن الجيش الهندى اليوم الاثنين، مقتل أحد أفراده إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل القوات الباكستانية فى قطاع "بونش" عند خط المراقبة بولاية "جامو وكشمير" (الشطر الهندى من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان).

Advertisements

وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية أن القوات الباكستانية استخدمت قذائف الهاون والأسلحة الصغيرة فى الهجوم الذى شنته، مشيرة إلى أن القوات الهندية ردت بالشكل المناسب على هذا الانتهاك.

وقد زادت حدة التوترات بين البلدين بعدما أعلنت الهند الشهر الماضى إلغاء المادة 370 من دستورها والتى تنص على منح وضع خاص لإقليم "كشمير"، وتتيح للحكومة المركزية فى نيودلهى سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات فى المنطقة فيما يهتم البرلمان المحلى بالمسائل الأخرى، مشددة على أن ذلك أمر داخلى وهو ما رفضته باكستان وقامت بخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند ووقف العلاقات التجارية معها والتعهد بالدفاع عن القضية أمام المجتمع الدولي.

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران، شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".