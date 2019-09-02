كونتي يعلن تشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة الأربعاء

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الإثنين 2 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
أعلن رئيس الوزراء الإيطالي المكلف جوزيبي كونتي، الأحد، أنه ينوي تقديم تشكيلة ائتلافه الحكومي الجديد، الأربعاء المقبل، في مسعى لحل الأزمة السياسية في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وقال كونتي "إنه بحلول هذا اليوم سيكون قد انتهى من المفاوضات بين حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات والحزب الديمقراطي (يسار الوسط) بشأن تشكيل الحكومة الجديدة".
ومن المتوقع أن يقدم كونتي تشكيلة حكومته وبرنامجها للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، الأربعاء المقبل، يعقبها في اليوم التالي أداء اليمين القانونية.
وتعيش إيطاليا منذ ثلاثة أسابيع أزمة سياسية عميقة بعدما تسبب ماتيو سالفيني، وزير الداخلية السابق، في الثامن من أغسطس/آب الماضي بانهيار الائتلاف الذي شكله مع حركة خمس نجوم، واضطرار كونتي إلى الاستقالة في 20 من الشهر الماضي.
وأبلغ كونتي صحيفة فاتو كوتديانو اليومية أن هناك "بيئة عمل جيدة" بين الحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم رغم الخلافات الكبيرة الأخيرة بين الحزبين.
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