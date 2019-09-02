زعيم كوريا الشمالية: نتطلع لعلاقات أقوى مع فيتنام

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الإثنين 2 سبتمبر 2019
صورة أرشيفبة
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
أعرب الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون عن تطلعه نحو علاقات أقوى مع فيتنام، وذلك فى رسالته بمناسبة العيد الوطنى لفيتنام الواقعة فى جنوب شرق آسيا.
وأفادت وكالة الأنباء المركزية بكوريا الشمالية اليوم الاثنين بأن كيم أعرب عن ثقته بأن العلاقات الودية والتعاونية بين البلدين وحزبيهما ستنمو لتصبح أقوى خاصة أن البلدين يتشاركان فى تاريخ طويل وعادات متشابهة.
وأشار كيم - فى رسالته - إلى زيارته الرسمية الأولى إلى فيتنام فى شهر مارس الماضى، قائلا " إن هذه الزيارة وفرت فرصة مهمة لتوطيد وتطوير الصداقة والعلاقات الثنائية بين البلدين".
يذكر أن كيم قام بزيارة رسمية إلى فيتنام فى نهاية فبراير الماضى من أجل عقد قمته الثانية مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حيث التقى كيم آنذاك أيضا مع الرئيس الفيتنامى "نجوين فو ترونج" وكبار المسئولين لبحث التعاون مع فيتنام فى جميع المجالات.
وسبق أن أعلنت وكالة الأنباء المركزية فى يونيو الماضى عن وصول معونات غذائية من فيتنام، بيد أنها لم تقدم المزيد من التفاصيل حول الخبر.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.