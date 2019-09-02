إيران تهدد أوروبا بخطوة ثالثة في خفض تعهداتها النووية 

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أعلنت إيران، أنها بصدد اتخاذ الخطوة الثالثة من تخفيض تعهداتها ضمن الاتفاق النووي المبرم في 2015، ما لم تفِ الدول الأوروبية بتعهداتها المتعلقة بالحفاظ على الاتفاق بعد الانسحاب الأمريكي منه العام الماضي.



وحذر الرئيس حسن روحاني السبت نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي، من أن إيران ستواصل تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الموقّع في 2015، ما لم يحترم الأوروبيون تعهداتهم.

وأعلنت الرئاسة الإيرانية عن هذه المحادثة الأولى بين رئيسي البلدين منذ اللقاء الذي عقد في 25 أغسطس/ آب، بين ماكرون ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتس الفرنسية.

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وتوجه ظريف، أمس، إلى العاصمة الروسية موسكو على رأس وفد سياسي رفيع للتباحث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف حول توطيد العلاقات بين البلدين والتطورات الجارية في المنطقة والمستجدات على صعيد الاتفاق النووي.

وحضر ظريف الذي قام الأسبوع الماضي بزيارة للصين أحد أعضاء الاتفاق النووي اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامية أمس الأحد وأكد للصحفيين عقب الاجتماع أن إيران لا تنظر نظرة واحدة إلى جمع الدول الباقية في الاتفاق النووي وهي تفتح حساباً خاصاً للصين وروسيا.

وقال ظريف إننا لدينا علاقات شاملة واستراتيجية مع روسيا والصين وهما وخلافاً للأوروبيين قد عززا علاقاتهما مع إيران في مختلف المجالات، ومن هنا فإن ما يجري التصريح به عن التزام مجموعة 4+1 بالتعهدات بالاتفاق النووي المقصود، هم الأوروبيون (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) والاتحاد الأوروبي الذين لم يتمكنوا حتى الآن رغم الجهود الكبيرة المبذولة من اتخاذ خطوة مهمة ومقبولة وإذا تمكنوا من ذلك في الفرصة المتبقية فإن إيران ستعيد النظر في قرارها اتخاذ الخطوة الثالثة من إجراءات تعليق التزاماتها النووية.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني «إذا لم يتخذ الأوروبيون خطوة بحلول يوم الخميس، فسوف نرسل لهم بخطاب، بناء على القرار المتخذ في 8 أيار/مايو الماضي، لنعلن فيه تنفيذ الخطوة الثالثة».

وتابع ظريف أن إيران «ما زالت مستعدة لإعادة النظر في تخفيض التزاماتها ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة إذا اتخذت الدول الأوروبية خطوة للوفاء بتعهداتها».

وعن ماهية الخطوات التي قد تتخذها إيران ضمن الخطوة الثالثة، قال ظريف: «مقترحات الحكومة فيما يتعلق بالخطوة الثالثة واضحة، وسوف يعلن عنها فور اتخاذ القرار النهائي».