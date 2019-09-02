واشنطن تتهم وكلاء إيران بتقويض فرص السلام

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الإثنين 2 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365
إتهمت الولايات المتحدة، وكلاء إيران بتقويض فرص السلام في المنطقة .
وقال المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، إن إيران لها وكلاء في لبنان وغزة يلحقون الأذى بإسرائيل، ويقوضون فرص التوصل إلى سلام، ويهددون إقامة مستقبل أفضل للفلسطينيين.
وكتب جيسون في تغريدة له: "تم إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل. إيران لها وكلاء في لبنان وغزة يلحقون الأذى بإسرائيل، ويقوضون فرص التوصل إلى سلام، ويهددون إقامة مستقبل أفضل للفلسطينيين... والولايات المتحدة تدعم بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
جاء ذلك فيما، أعلنت الخارجية الأميركية، الأحد، أن الولايات المتحدة قلقة لتصعيد التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل، بعد تبادل القصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.
وأكدت الخارجية على لسان مسؤول، إن "الولايات المتحدة تدعم بالكامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، مشيرة إلى الهجوم الذي نفذه حزب الله بصواريخ على قاعدة إسرائيلية في منطقة حدودية.
وأضافت: "على حزب الله أن يمتنع عن أعمال معادية من شأنها تهديد أمن لبنان واستقراره وسيادته... هذا الأمر هو مثال آخر على دور وكلاء إيران المزعزع للاستقرار، عبر تقويض السلام والأمن في المنطقة"، على حد قولها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.