واشنطن تتهم وكلاء إيران بتقويض فرص السلام

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

إتهمت الولايات المتحدة، وكلاء إيران بتقويض فرص السلام في المنطقة .



وقال المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، إن إيران لها وكلاء في لبنان وغزة يلحقون الأذى بإسرائيل، ويقوضون فرص التوصل إلى سلام، ويهددون إقامة مستقبل أفضل للفلسطينيين.

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وكتب جيسون في تغريدة له: "تم إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل. إيران لها وكلاء في لبنان وغزة يلحقون الأذى بإسرائيل، ويقوضون فرص التوصل إلى سلام، ويهددون إقامة مستقبل أفضل للفلسطينيين... والولايات المتحدة تدعم بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

جاء ذلك فيما، أعلنت الخارجية الأميركية، الأحد، أن الولايات المتحدة قلقة لتصعيد التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل، بعد تبادل القصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

وأكدت الخارجية على لسان مسؤول، إن "الولايات المتحدة تدعم بالكامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، مشيرة إلى الهجوم الذي نفذه حزب الله بصواريخ على قاعدة إسرائيلية في منطقة حدودية.

وأضافت: "على حزب الله أن يمتنع عن أعمال معادية من شأنها تهديد أمن لبنان واستقراره وسيادته... هذا الأمر هو مثال آخر على دور وكلاء إيران المزعزع للاستقرار، عبر تقويض السلام والأمن في المنطقة"، على حد قولها.