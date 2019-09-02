شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: مقتل ضابط و3 إرهابيين بتبادل لإطلاق النار في القصرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (تونس)

ذكر التلفزيون الرسمي التونسي أن ضابطاً و3 مسلحين إرهابيين قُتلوا اليوم (الاثنين) باشتباك أثناء عملية أمنية في القصرين قرب الحدود مع الجزائر، وذلك قبل أسبوعين من انتخابات الرئاسة المبكرة في تونس.

وأضاف التلفزيون أن «رئيس مركز الأمن بحيدرة استُشهد على أثر عملية أمنية نفذتها قوات الحرس ضد مجموعة إرهابية أسفرت عن قتل 3 إرهابيين».