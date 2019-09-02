شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: مقتل ضابط و3 إرهابيين بتبادل لإطلاق النار في القصرين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - وكالات (تونس)
ذكر التلفزيون الرسمي التونسي أن ضابطاً و3 مسلحين إرهابيين قُتلوا اليوم (الاثنين) باشتباك أثناء عملية أمنية في القصرين قرب الحدود مع الجزائر، وذلك قبل أسبوعين من انتخابات الرئاسة المبكرة في تونس.
وأضاف التلفزيون أن «رئيس مركز الأمن بحيدرة استُشهد على أثر عملية أمنية نفذتها قوات الحرس ضد مجموعة إرهابية أسفرت عن قتل 3 إرهابيين».
كانت هذه تفاصيل خبر تونس: مقتل ضابط و3 إرهابيين بتبادل لإطلاق النار في القصرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.