شكرا لقرائتكم الشرعية تستعيد عزان.. وانتهاكات الانتقالي مستمرة في عدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر يمنية محلية بأن الشرعية استعادت الاثنين، مدينة عزان في شبوة بعد ساعات من دخول قوات المجلس الانتقالي إليها.

وكانت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي دخلت فجر الاثنين إلى محافظة شبوة، وسيطرت على مدينة عزان، ثاني أكبر المدن في شبوة بعد عاصمة المحافظة عتق. ودارت مواجهات عنيفة بين قوات الانتقالي والقوات الحكومية في مدينة الروضة شرقي اليمن.

اعتقالات في عدن

أما في عدن، فقد واصلت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي عمليات مداهمة واقتحام المنازل والاعتقالات

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الحزام الأمني، داهمت منزل الصحفي والمدوّن محمد علي سعيد الميسري، بمديرية البريقة غرب عدن، واختطفته إلى جهة مجهولة.

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ولفتت إلى أن قوات الحزام الأمني أطلقت النار خلال عملية اقتحام المنزل، ما أدى إلى مقتل أحد أفراد أسرة الميسري

كما داهمت منزل " علي سعيد عبيش" أحد أهالي مدينة عدن، وأطلقت النار على من في المنزل ما أدى إلى مقتل نجله جلال البالغ من العمر 10 سنوات.

وتأتي تلك التجاوزات في عدن بعد أن استعادت قوات الانتقالي السيطرة على العديد من المناطق من قوات الشرعية، إثر اشتباكات عنيفة وقعت الأسبوع الماضي.

وكانت الحكومة اليمنية عقدت يوم السبت الماضي اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس الحكومة معين عبدالملك، لبحث التطورات الجارية في عدن والخطوات الواجب اتخاذها من قبل الشرعية المدعومة من التحالف، وسط دعوات لضرورة تغليب لغة العقل والجلوس على طاولة الحوار تحت مظلة الشرعية.