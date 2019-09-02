شكرا لقرائتكم تونس.. اشتباكات قرب الحدود ومقتل مدير مركز أمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن التلفزيون الرسمي التونسي الاثنين أن شرطيا وثلاثة مسلحين إرهابيين قُتلوا في اشتباك أثناء عملية أمنية، في حيدرة بمحافظة القصرين، قرب الحدود مع الجزائر وذلك قبل أسبوعين من انتخابات الرئاسة المبكرة في تونس.

وأضاف أن "رئيس مركز الأمن في حيدرة قتل على إثر عملية أمنية نفذتها قوات الحرس ضد مجموعة إرهابية أسفرت عن قتل 3 إرهابيين".

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية بأن وحدات الحرس نفذت كمينا لهذه العناصر الإرهابية لمنعها من الوصول إلى جبال القصرين، مضيفة أن العملية الأمنية متواصلة.

يذكر أن القصرين شهدت حوادث عدة مماثلة سابقاً. فالمدينة التي كنات تعد إحدى المحطات الهامة إبان الثورة التونسية، أضحت بعض جبالها الوعرة ملاذاً لمسلّحين متطرفين. كما تعد بعض مرتفعاتها النائية أرضية خصبة لعدد من التيارات المتشددة.