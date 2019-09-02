الموجز
أكدت وسائل إعلام تونسية، صباح اليوم الاثنين، وقوع تبادل لإطلاق النار بين الحرس الوطني التونسي وعناصر مسلحة بمنطقة حيدرة بولاية القصرين الحدودية مع الجزائر.
ونقلاً عن إذاعة "موازييك" التونسية ، قالت مصادر أمنية قولها، صباح اليوم الاثنين: "تشهد منطقة حيدرة الحدودية من ولاية القصرين تبادل إطلاق نار بين وحدات من الحرس الوطني وعناصر إرهابية".
كانت هذه تفاصيل خبر تبادل إطلاق النار بين الحرس الوطني التونسي وعناصر مسلحة بـ «ولاية القصرين» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.