تبادل إطلاق النار بين الحرس الوطني التونسي وعناصر مسلحة بـ «ولاية القصرين»

الموجز

أكدت وسائل إعلام تونسية، صباح اليوم الاثنين، وقوع تبادل لإطلاق النار بين الحرس الوطني التونسي وعناصر مسلحة بمنطقة حيدرة بولاية القصرين الحدودية مع الجزائر.

ونقلاً عن إذاعة "موازييك" التونسية ، قالت مصادر أمنية قولها، صباح اليوم الاثنين: "تشهد منطقة حيدرة الحدودية من ولاية القصرين تبادل إطلاق نار بين وحدات من الحرس الوطني وعناصر إرهابية".