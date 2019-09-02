قوى الأمن: توقيف سوري بطرابلس لارتباطه بعصابة سرقة سيارات

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة أنه "في اطار متابعة ​شعبة المعلومات​ في قوى الامن الداخلي خطة عملها القاضية برصد وتعقب وتوقيف أفراد عصابات سرقة السيارات على جميع الأراضي اللبنانية، تقوم القطعات المختصة وبشكل يومي بمتابعة أي نشاط جرمي لعصابات سرقة السيارات والعمل على كشف هوية المتورطين في هذه القضايا تمهيدا لتوقيفهم واجراء المقتضى القانوني بحقهم"، لافتة الى انه "بتاريخ ٢٧/٨/٢٠١٩، أقدم مجهولون على ​سرقة سيارة​ نوع هيونداي توكسون مركونة قرب ملعب محرم في محلة ​باب الرمل​ - ​طرابلس​، على إثر ذلك، كثفت هذه الشعبة اجراءاتها وتمكنت من تحديد هوية أحد أفراد العصابة التي نفذت عملية السرقة المذكورة ويدعى: ا. ح. (مواليد العام ١٩٩٦، سوري) وبتاريخ ٢٨/٨/٢٠١٩، وبعد عملية مراقبة دقيقة تمكنت احدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة ​ابي سمراء​ - الشلفة، وبتفتيشه ضبط بحوزته دفتر السيارة المسروقة، اضافة الى الدراجة الالية المستخدمة في عملية السرقة".

وأكدت المديرية أنه "بالتحقيق معه، اعترف بانضمامه الى إحدى عصابات سرقة السيارات منذ حوالي الاسبوع، وانه اشترك ب​عملية سرقة​ الجيب، وقام بنقله إلى ​الهرمل​ وقبض مبلغ ٥٠٠$ ، وقد اودع الموقوف المرجع المختص بناء على إشارة ​القضاء​، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".