قاووق: الموقف الوطني والرسمي والشعبي في لبنان لم نشهده من قبل

أكد عضو المجلس المركزي في "​حزب الله​" ​الشيخ نبيل قاووق​ "أن الموقف الوطني والرسمي والشعبي في ​لبنان​ لم نشهده من قبل، فشتان ما بين الموقف الرسمي في العام 2006 و 2019، موقف لبنان هو الأقوى من كل المراحل، وأكثر منعة وطنيا ورسميا ، وأكثر قوة امام التهديدات والإعتداءات الإسرائيلية".

وعن الموقف التاريخي الذي أخذه "حزب الله" لمواجهة ​العدوان الإسرائيلي​، قال: "بدأت الإتصالات والرسائل الدولية لمساعدة إسرائيل من صباح الأحد الماضي، وكان الجواب عندما طالبنا بالتهدئة وضبط النفس أننا نرحب بهما لكن بعد رد ​المقاومة​، وعليكم أن تنصحوا العدو الإسرائيلي، أن لا يرد على رد المقاومة لأنه حينها سيكون رد آخر".

واشار خلال حفل تأبيني أقيم في بلدة النميرية "ان العدو الإسرائيلي يعرف المقاومة وجديتها لذا فإنه يجمع في ذروة الإنقسام السياسي والإنتخابي على أمر واحد، وهو أن الرد من حزب الله آت قطعا وليس أمامهم إلا أن ينتظروا وأن لا يسألوا عن الموعد، أين، متى، وكيف يكون الرد .. وليس هل سيكون هناك رد".

وأشار إلى "أننا في مرحلة لا نحمي فيها معادلات 2006 فقط بل نحن في مرحلة قوة لم نشهدها من قبل ونصر على أن نصنع فيها معادلات جديدة". ولفت الى "أن المقاومة صنعت معادلة جديدة في العام 2019 وهي الرد على العمق الإسرائيلي واليوم أيضا تصنع معادلة استهداف المسيرات الإسرائيلية فوق سماء لبنان وهذا يعني التقدم في مشروع المقاومة والتراجع لدى العدو".

