حسن فقيه: هل من المعقول استبعاد الهيئات الإقتصادية والمجلس الاقتصادي عن إجتماع بعبدا؟

علق رئيس الاتحاد العمالي العام بالإنابة حسن فقيه، على إجتماع بعبدا الإقتصادي، مؤكدا "أننا نحترم مقام رئاسة الجمهورية ورئيس الجمهورية يمكن أن يدعو من يشاء الى الإجتماع، وليس من الضروري أن يدعونا ولكن على الأقل كان يجب التكلم معنا وأن نتحاور مع الرئيس"، متسائلا: "هل من المعقول استبعاد الهيئات الإقتصادية وغرف التجارة والزراعة والصناعة والمجلس الاقتصادي والإجتماعي عن هذا الاجتماع؟ هل المسؤولين لا يرون بعضهم في الحكومة والمجلس النيابي؟".
وذكر فقيه في حديث تلفزيوني أنه "ثمة هيئات دستورية تلتقي فيها كل الشخصيات، لذلك نتوجس وقلقون من التوصيفات التي تداولتها وسائل الاعلام عن ارجاءات موجعة ستتخذ"، مشيرا الى أنه "في موازنة 2019 قيل أنه سيتم انقاص الرواتب الكبيرة ولكن رأينا أن الامور مرت مرور الكرام، والاجراءات التي أتخذت ليست كافية، وكان يجب الذهاب الى مكامن الهدر والفساد الحقيقي".
وأكد "أننا لسنا قادرون على التضحية ولا الصناعة قادر على التضحية، الدين العام أكثر من نصفه فوائد، ومالكو المصارف مجموعة أثرياء، وللأسف عدنا للتكلم عن الاختلاف الطبقي"، متسائلا: "الى اين نحن ذاهبون، كيف سيعيش الفقير دون سياسة إسكان وسياسة طبابية وتعليمية ودون سياسات النقل؟".
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