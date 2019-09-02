حسن فقيه: هل من المعقول استبعاد الهيئات الإقتصادية والمجلس الاقتصادي عن إجتماع بعبدا؟

علق رئيس ​الاتحاد العمالي​ العام بالإنابة ​حسن فقيه، على إجتماع ​بعبدا​ الإقتصادي، مؤكدا "أننا نحترم مقام ​رئاسة الجمهورية​ و​رئيس الجمهورية​ يمكن أن يدعو من يشاء الى الإجتماع، وليس من الضروري أن يدعونا ولكن على الأقل كان يجب التكلم معنا وأن نتحاور مع الرئيس"، متسائلا: "هل من المعقول استبعاد ​الهيئات الإقتصادية​ وغرف التجارة و​الزراعة​ و​الصناعة​ والمجلس الاقتصادي والإجتماعي عن هذا الاجتماع؟ هل المسؤولين لا يرون بعضهم في ​الحكومة​ و​المجلس النيابي​؟".

وذكر فقيه في حديث تلفزيوني أنه "ثمة هيئات دستورية تلتقي فيها كل الشخصيات، لذلك نتوجس وقلقون من التوصيفات التي تداولتها ​وسائل الاعلام​ عن ارجاءات موجعة ستتخذ"، مشيرا الى أنه "في موازنة 2019 قيل أنه سيتم انقاص الرواتب الكبيرة ولكن رأينا أن الامور مرت مرور الكرام، والاجراءات التي أتخذت ليست كافية، وكان يجب الذهاب الى مكامن الهدر و​الفساد​ الحقيقي".

وأكد "أننا لسنا قادرون على التضحية ولا الصناعة قادر على التضحية، ​الدين العام​ أكثر من نصفه فوائد، ومالكو ​المصارف​ مجموعة أثرياء، وللأسف عدنا للتكلم عن الاختلاف الطبقي"، متسائلا: "الى اين نحن ذاهبون، كيف سيعيش الفقير دون ​سياسة​ إسكان وسياسة طبابية وتعليمية ودون سياسات النقل؟".