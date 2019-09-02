هاشم: قرار الحرب والسلم منذ العام 1948 هو بيد اسرائيل

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن "الإعتداء الاسرائيلي على لبنان لم يعد نزهة"، مشيرا الى ان "المقاومة لا تعمل على ردات الفعل بل تدرس خطواتها".
وفي حديث تلفزيوني أوضح هاشم أن "الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي تؤكد وقوع اصابات في صفوف الجيش الاسرائيلي نتيجة عملية المقاومة ونحن لا نعتمد على الاعلام الاسرائيلي الذي يتبع سياسة النفاق"، مؤكدا ان "قرار الحرب والسلم منذ العام 1948 هو بيد اسرائيل".
وشدد هاشم على أن "معادلة الجيش والشعب والمقاومة تم تكريسها على الارض وليست بحاجة الى بيانات"، مشيرا الى أن "التجربة اكدت حاجة لبنان الى المقاومة".
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