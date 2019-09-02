رعية بقاعكفرا احتفلت بعيد القديس حوشب في الدير الذي يحمل اسمه

احتفلت رعية ​بقاعكفرا​ بعيد القديس حوشب في الدير الذي يحمل اسمه والذي عُرف بمدرسة ​القديس شربل​ في الباحة الخارجية حيث تم تشييد المذبح، احتفل كاهن الرعية الخوري ميلاد مخلوف وعاونه الخوري خليل البطي وبحضور أبناء الرعية.

تمحورت عظة الخوري مخلوف حول البطولة ​المسيحية​ التي عاشها القديس حوشب والذي يُرجّح انه كان بطريركاً إذ على يده اجرى سيامة مطارنة وكهنة وعمد عددا كبيرا من المؤمنين الذين اهتدوا بفضله إلى الديانة المسيحية، وحتى عندما كان في منفاه لم يتوقف عن التبشير بيسوع المخلص. ودعا الخوري ميلاد مخلوف في ختام عظته إلى السير على خطى شفعاء البلدة القديس حوشب وابن الرعية القديس شربل مخلوف.

تجدر الاشارة الى ان الكنيسة تعيِّد بعيد القديس حوشب في 5 تشرين الأول، وقد ارتأى كاهن الرعية أن يحتفل مع أبناء الرعية بهذا العيد في ختام موسم الصيف وقبل مغادرتهم بلدتهم، ليعود الخوري مخلوف ويحتفل به في 5 تشرين الأول المقبل في اليوم المحدّد من قبل الكنيسة. ​​​​​​​ ​​​​​​​

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