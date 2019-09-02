سلاح الجو اليمني ينفذ هجوماً على تجمعات مسلحي التحالف السعودي شمالي حرض

أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير نفذ هجوماً جوياً بطائرة قاصف 2k على تجمعات مسلحي التحالف السعودي شمالي حرض قبالة جيزان، حيث كانوا يجهزون للزحف باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية.
وذكر أن هذه العملية "تأتي في إطار الرد المشروع على جرائم العدوان السعودي الأميركي وحصاره المستمر وغاراته الجوية على شعبنا اليمني العظيم والتي كان آخرها 136 غارة خلال ال 48 ساعة الماضية".
وكان زعيم حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي أكد أن التحالف السعودي تعمد استهداف الأسرى في سجن ذمار رغم معرفته بأن عدداً كبيراً منهم كان يتهيأ للخروج ضمن صفقة تبادل.
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