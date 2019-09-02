تبادل إطلاق نار بين الحرس الوطني التونسي وعناصر مسلحة

وقع تبادل لإطلاق النار بين الحرس الوطني التونسي وعناصر مسلحة بمنطقة حيدرة بولاية القصرين الحدودية مع الجزائر. ونقلت إذاعة "موازييك" التونسية عن مصادر أمنية قولها "تشهد منطقة حيدرة الحدودية من ولاية القصرين تبادل ​إطلاق نار​ بين وحدات من الحرس الوطني وعناصر إرهابية". يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أعلنت في وقت سابق، قبول 26 مرشحا بشكل نهائي لخوض الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراءها في منتصف أيلول الجاري.

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