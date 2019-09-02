تراجع سعر صرف العملة السورية مؤخرا أمام الدولار، حيث سجلت الأحد في السوق السوداء أدنى مستوى منذ 15 مايو 2016.
ووفقا لمواقع إلكترونية ترصد تداولات الليرة في السوق غير الرسمية، فقد جرى تداول العملة السورية أمام الدولار عند 639 ليرة للمبيع، و642 ليرة للشراء.
واقتربت الليرة السورية بذلك من أدنى مستوى سجلته على الإطلاق، حيث بلغت في منتصف ايار من العام 2016 مستوى 645 ليرة للدولار.
وكانت العملة السورية قد ارتفعت في 2017 في ظل الانتصارات التي حققها الجيش السوري، وبغلت في 30 تشرين الثاني من العام نفسه 410 ليرات للدولار.
يذكر أنه جرى تداول الليرة السورية مطلع العام الجاري عند 500 وليرتين للدولار.
كانت هذه تفاصيل خبر الليرة السورية تنخفض وتقترب من أدنى مستوى لها على الإطلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.