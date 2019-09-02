الليرة السورية تنخفض وتقترب من أدنى مستوى لها على الإطلاق

تراجع سعر صرف العملة السورية مؤخرا أمام ​الدولار​، حيث سجلت الأحد في السوق السوداء أدنى مستوى منذ 15 مايو 2016.

ووفقا لمواقع إلكترونية ترصد تداولات الليرة في السوق غير الرسمية، فقد جرى تداول العملة السورية أمام الدولار عند 639 ليرة للمبيع، و642 ليرة للشراء.

واقتربت ​الليرة السورية​ بذلك من أدنى مستوى سجلته على الإطلاق، حيث بلغت في منتصف ايار من العام 2016 مستوى 645 ليرة للدولار.

وكانت العملة السورية قد ارتفعت في 2017 في ظل الانتصارات التي حققها الجيش السوري، وبغلت في 30 تشرين الثاني من العام نفسه 410 ليرات للدولار.

يذكر أنه جرى تداول الليرة السورية مطلع العام الجاري عند 500 وليرتين للدولار.