صحيفة عراقية :أبو الغيط يزور بغداد غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (د ب أ):

ذكرت صحيفة عراقية اليوم الإثنين أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط سيبدأ يوم غدٍ الثلاثاء زيارة إلى بغداد.

وأوضحت صحيفة الصباح "أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط ســيــزور الــعــراق يــوم غــد الــثــلاثــاء، بــنــاء على دعوة موجهة من قبل وزير الخارجية (العراقي) محمد الحكيم، يرافقه الأمــين الــعــام المساعد السفير حسام زكي".

وذكــــرت الصحيفة أن "أبــــوالــغــيــط سيلتقي خلال الزيارة الرئاسات الثلاث لمناقشة عدد من الملفات المهمة، خاصة أن العراق سيترأس المجلس الـــوزاري العربي للفترة المقبلة ودعم العراق في القضايات المختلفة".