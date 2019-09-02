مبعوث إيران يتوجه إلى فرنسا في إطار جهود باريس لحل الأزمة النووية

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ):

تكتسب جهود فرنسا وإيران من أجل إنقاذ الاتفاق النووي، حالة من الزخم، وذلك في الوقت الذي يعود فيه مبعوث طهران الخاص إلى باريس، حيث يشير المسؤولون إلى التحرك نحو استعادة بعض صادرات النفط الحيوية لايران.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين، بأن عباس عراقجي، المبعوث الخاص للرئيس الايراني حسن روحاني ونائب وزير الخارجية، يقود وفدا اقتصاديا إلى فرنسا، اليوم الاثنين، في رحلته الثانية في غضون أقل من ستة أسابيع.

ومن المقرر أن يواصل عراقجي المفاوضات الأكثر أهمية بين بلاده وبين قوة غربية، منذ خروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015 في العام الماضي وفرضه مجموعة من العقوبات المشددة على النفط الإيراني وعلى قطاعات أخرى.

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وسوف تركز المحادثات على اقتراح من جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يسمح لإيران بالاستمرار في بيع النفط، على الرغم من العقوبات الأمريكية على صناعتها الخام.

ووفقا لنائب برلماني إيراني، فإن الاقتراح يتضمن حدا ائتمانيا تبلغ قيمته 15 مليار دولار لإيران، ويتم دفعه على ثلاث دفعات، واستخدامه في "عمليات الشراء المسبقة للنفط"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تسنيم" شبه الرسمية عن مقابلة مع النائب المحافظ علي مطهري.

من ناحية أخرى، يتوجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أيضا إلى موسكو لإجراء محادثات مع نظيره سيرجي لافروف.