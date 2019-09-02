محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد
نظمت حملة "متجمعين في الخير" بمدينة شرم الشيخ احتفالية كبرى لتوزيع المستلزمات والأدوات المدرسية على طلاب المدارس بالقرى والوديان الأكثر احتياجا بمدن خليج العقبة بجنوب سيناء.
وقال أحمد الشيخ منسق الحملة، إنه جرى توزيع مئات الحقائب المدرسية، والملابس والأحذية والهدايا، وفرش ومعجون الأسنان على طلاب المدارس بقاعة اجتماعات مجلس مدينة سانت كاترين.
وأضاف أن الحملة زارت جميع مناطق ووديان سانت كاترين، لتوزيع الأدوات المدرسية على الطلاب الذين ليست لديهم القدرة على الحضور إلى المدينة، بسبب بعد المسافة.
كما قامت الحملة بتوزيع الإسعافات الأولية على جميع مدارس سانت كاترين، لتوفير الرعاية الطبية لطلاب المدارس بالوديان.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. "متجمعين في الخير" توزع مستلزمات المدارس على الطلاب بسانت كاترين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.