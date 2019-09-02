ننشر أسماء المصابين في حادث أسانسير "سوهاج"

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

حصل "الخليج 365" على أسماء المصابين، في واقعة سقوط أسانسير من الطابق السادس بعقار بمنطقة كازالوفا دائرة مركز أخميم، بمحافظة سوهاج.

والمصابون كل من "ماريان. ح" 26 عامًا ربة منزل، وشقيقتها "مادلين" 20 عاما طالبة، وشقيقهما "باخوم" 10 سنوات طالب، "فيولا. ا" 7 سنوات، "استر. ن" 26 عاما ربة منزل، وشقيقتها "مريم. ن" 46 عاما ربة منزل، ويقيمون بناحية أولاد يحى دائرة مركز دار السلام.

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كما أصيب كلًا من "ناجي. ع" 65 عاما بالمعاش، ونجله "مينا" 34 عامًا صاحب مصنع ملابس، ويقيمان شارع الترعة المردومة دائرة المركز بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

كان مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود تلقى إخطارًا من مركز شرطة أخميم بسقوط مصعد بأحد العقارات بناحية كازنوفا دائرة المركز.

وتبين من التحريات سقوط مصعد من الطابق السادس، بعقار مكون من 9 طوابق ملك "ناجح. ك" 59 عامًا، "موظف" نتيجة حدوث عطل فني بسبب العدد الزائد.