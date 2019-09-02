مقتل شرطي و3 مسلحين في اشتباكات بالقصرين التونسية

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس- (د ب أ):

أفادت وسائل إعلام تونسية اليوم الاثنين بمقتل شرطي وثلاثة مسلحين في اشتباكات بمدينة حيدرة في محافظة القصرين الواقعة في الوسط الغربي التونسي .

وقالت إذاعة "موزاييك" على موقعها الالكتروني اليوم :"استشهد صباح اليوم رئيس مركز الحرس الوطني بحيدرة الحدودية خلال عملية تبادل إطلاق النار، التي شهدتها منطقة جبلية في المعتمدية صباحا".

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وحسب الاذاعة، "تمكنت وحدات الحرس خلال العملية من القضاء على ثلاثة إرهابيين حاولوا التسلل من جبال الكاف نحو جبال القصرين".

ويشار إلى أن وحدات الحرس نفذت كمينا لهذه العناصر الإرهابية لمنعها من الوصول إلى جبال القصرين، والعملية الأمنية متواصلة.

وشهدت منطقة حيدرة الحدودية من ولاية القصرين تبادل إطلاق نار بين وحدات من الحرس الوطني وعناصر إرهابية، وفق ما أكّدته مصادر أمنية لـ "موزاييك" صباح اليوم.