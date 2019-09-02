عطل معلوماتي يربك المطارات الفرنسية

أدّى عطل معلوماتي الأحد إلى تأخير الرحلات في المطارات الفرنسية لمدّة تتراوح بين 30 و90 دقيقة في اليوم الأخير من العطلة المدرسية الصيفية، بحسب ما أفادت هيئة الطيران المدني في بيان.
وكشفت المديرية العامة للطيران المدني (دي جي ايه سي)، أن العطل وقع ليل السبت الأحد في النظام الآلي لنقل البيانات إلى مراكز التحكّم بشأن مخططات شركات الطيران قبل إقلاع الطائرات.
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وأوضحت المديرية أن هذا الخلل المعلوماتي لم يؤثّر على سلامة الملاحة الجوّية وهو أصلح بالكامل الأحد عند الساعة 11,30.
وحدث هذا العطل في اليوم الأخير من العطلة المدرسية الصيفية في فرنسا، حيث يبدأ العام الدراسي الجديد يوم الاثنين.
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