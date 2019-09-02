باكستان تسمح لهندي متهم بالتجسس ومحكوم بالإعدام بزيارة قنصلية

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، أن اسلام أباد ستسمح، اليوم الاثنين، بزيارة قنصلية لكولبوشان سودير جاداف، مهندس سابق في البحرية الهندية، حكم عليه بالإعدام عام 2017 بتهمة التجسس.

وكتب المتحدث باسم الخارجية الباكستانية محمد فيصل في وقت متأخر الأحد على تويتر "يمنح الجاسوس الهندي كولبوشان جاداف الحق في زيارة قنصلية الاثنين 2 سبتمبر 2019، بما يتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وحكم محكمة العدل الدولية (الصادر في 17 يوليو 2019) ومع القوانين الباكستانية".

وأضاف في تغريدة ثانية "يبقى جاداف قيد الاحتجاز في باكستان لاتهامه بالتجسس والإرهاب والتخريب".

وأمرت محكمة العدل الدولية باكستان في 17 يوليو بإعادة النظر في حكم الإعدام الصادر بحقه.

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وفي أبريل 2017، أصدرت محكمة عسكرية حُكماً بالإعدام على جاداف الذي كان عمره آنذاك 48 عاماَ بتهم "التجسس والتخريب والإرهاب"، ما أثار تنديداً من الهند التي لطالما نفت أن يكون جاداف جاسوساً.

واعتبرت محكمة العدل الدولية التي مقرها لاهاي أن على باكستان "توفير مراجعة فعالة بالسبل التي تختارها للإدانة والحكم بحق" المتهم.

ويأتي ذلك في ظل زيادة التوتر بين الهند باكستان القوتين النوويتين، منذ إلغاء نيودلهي مطلع أغسطس للحكم الذاتي للجزء الذي تديره من كشمير.

وأوقف ياداف في مارس 2016 في ولاية بلوشستان الباكستانية المضطربة. وتؤكد السلطات الباكستانية أن جاداف أقرّ بأنه جاسوس يعمل لصالح الاستخبارات الهندية.