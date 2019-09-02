رئيس وزراء أستراليا يحذّر من تدفق اللاجئين إذا غيّرت الحكومة موقفها

قال رئيس الوزراء سكوت موريسون، اليوم الإثنين، إن أستراليا قد تواجه موجة جديدة من اللاجئين، الذين يصلون بالقوارب من سريلانكا إذا ما تم السماح لأسرة تاميلية سريلانكية تطلب اللجوء السياسي بالبقاء.

ورفض موريسون بشدة الدعوات العاطفية، التي وجهت للحكومة خلال عطلة نهاية الأسبوع من أجل السماح للأسرة المكونة من أربعة أفراد، من بينهم طفلتان 4 (أعوام وعامان) ولدتا في أستراليا، بالبقاء في البلاد.

وشارك مئات الأشخاص في تجمعات حاشدة في أنحاء البلاد أمس الأحد، بمن فيهم سياسيون ومعلقون للاحتجاج على جهود الحكومة لترحيل الأسرة.

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وحذّر موريسون من أنه إذا غيّرت الحكومة موقفها، فستشجع المهربين الذين يرسلون اللاجئين بالقوارب إلى أستراليا.

وقال موريسون في مؤتمر صحفي: "أعرف ما يحدث عندما تبعث بهذه الرسائل مرة أخرى إلى تلك المجتمعات سواء كانت في سريلانكا أو أكثر من 10 آلاف شخص ينتظرون في إندونيسيا الآن والذين سيصعدون على متن قارب غدًا إذا ظنوا أن هذه الحكومة غيرت موقفها".